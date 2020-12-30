В США одобрили назначение Маркаровой послом Украины

Соединенные Штаты одобрили назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в Вашингтоне. Однако окончательное решение о назначении посла будет принимать президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинская сторона уже получила агреман (предварительное согласие - ред.) на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет приниматься президентом Украины", - сказал Енин.

В МИД подчеркнули, что США являются ключевым партнером Украины в сфере обеспечения безопасности и является ключевым партнером по вопросам предоставления Украине военной помощи.

Напомним, информация о том, что Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в США появилась в ноябре. Ее кандидатуру предложил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Позже Кулеба заявил, что Маркарова была бы эффективным послом.

Отметим, Оксана Маркарова с июня 2018 по март 2020 занимала должность министра финансов. Сперва в правительстве Владимира Гройсмана, затем - Алексея Гончарука.