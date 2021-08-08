UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США одномоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие

Автор: РБК-Украина

В США одномоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие. После падения и самолет, и дом загорелись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox9.

В американском городе Виктория, штат Миннесота, потерпел крушение одномоторный самолет Mooney M20.

По данным полиции, никто из находящихся на борту самолета не выжил - точное их число устанавливается. Некоторые СМИ сообщают о двух жертвах катастрофы. В то же время на земле никто не пострадал.

Как утверждают очевидцы аварии, самолет начал разваливаться на части уже в воздухе. Его фрагменты разбросало по всему району.

В Федеральном авиационном управлении США информировали, что борт направлялся из муниципального аэропорта Александрии (штат Вирджиния) в аэропорт города Инден-Прери (штат Миннесота).

Напомним, что в Ивано-Франковской области легкомоторный самолет упал на дом, погибли четыре человека.

Мы также писали о том, что в сети появилось видео с моментом падения спортивного самолета возле Коломыи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Самолет