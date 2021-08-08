У США одномоторний літак впав на житловий будинок, є загиблі

В американському місті Вікторія, штат Міннесота, зазнав аварії одномоторний літак Mooney M20.

За даними поліції, ніхто з тих, що знаходяться на борту літака не вижив - точне їх число встановлюється. Деякі ЗМІ повідомляють про двох жертв катастрофи. У той же час, на землі ніхто не постраждав.

Як стверджують очевидці аварії, літак почав розвалюватися на частини вже в повітрі. Його фрагменти розкидало по всьому району.

У Федеральному авіаційному управлінні США інформували, що борт прямував з муніципального аеропорту Олександрії (штат Вірджинія) в аеропорт міста Інден-Прері (штат Міннесота).