UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США однаково зосереджені на війні в Україні та подіях в Ізраїлі, - Держдеп

Фото: заступник голови Держдепартаменту США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Заступник голови Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що США зосереджені на допомозі Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника представника Держдепартаменту США Веданта Патела.

"Ми, як і раніше, можемо залишатися зосередженими на вирішення різних проблем, що існують у світі. Це також включає продовження нападу Росії на Україну", - заявив Пател.

Заступник представника нагадав, що минулого тижня США виділило допомогу Україні у війні.

"Минулого тижня, ми оголосили про черговий транш допомоги в галузі безпеки для наших українських партнерів і це те, на чому ми, як і раніше, зосереджуватимемося", - сказав чиновник.

Ведант Пател зауважив, що США допомагають як Україні, так Ізраїлю.

"У своєму виступі в овальному кабінеті президент Байден говорив про важливість не тільки, звісно, забезпечення Ізраїлю всім необхідним для захисту своєї безпеки, а й того, щоб наші українські партнери продовжували надавати підтримку, яку вони надають, домагаються того, щоб вони могли продовжувати захищати. себе від посягань на їхню територіальну цінність", - завершив відповідь Пател.

Допомога США Україні

Раніше ми повідомляли, що США хочуть збільшити виробництво 155 мм снарядів, які закінчуються через війну в Україні та Ізраїлі. Для цього Америці потрібно три мільярди доларів. Америка та союзники від початку війни в Україні відправили понад 2 млн набоїв калібру.

Президент США Джо Байден у жовтні запросив у Конгресу США 106 млрд. доларів. З них Україні виділено 61,4 млрд доларів.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІзраїльВійна в Україні