В США один убит и четверо ранены в результате стрельбы в церкви
Стрельба в США (Фото: latimes.com)
В небольшом американском городе Лагуна Вудс, штат Калифорния, произошла стрельба в Женевской пресвитерианской церкви. Один человек убит, пятеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тhe Independent.
Также сообщается, что четверо пострадавших получили тяжелые ранения, один - легкие травмы. Убитый и пострадавшие были совершеннолетними. Подозреваемый в совершении преступления задержан, о его мотивах не сообщается.
Напомним, что днем раньше в США мужчина открыл стрельбу в супермаркете, 10 человек погибли и 3 ранены. Официальные лица заявили, что убийца транслировал стрельбу в социальной сети.
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