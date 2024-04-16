США очікують від Ізраїлю один з менш агресивних варіантів відповіді Ірану, - NBC News

Неназвані американські офіційні особи розповіли виданню, що до атаки Ірану потенційні заходи у відповідь Ізраїлю варіювалися від відсутності військових дій до ударів по іранській території.

Джерела NBC News зазначили, що оскільки атака Ірану не призвела до загибелі ізраїльтян або масштабних руйнувань, то Ізраїль може відповісти одним зі своїх менш агресивних варіантів - ударами за межами Ірану.

Три американські чиновники уточнили, що до таких варіантів може входити завдання ударів по території Сирії, але не по високопоставлених генералах Ірану, а по вантажах або сховищах із сучасними деталями ракет, зброєю або компонентами, які відправляють з Ірану до "Хезболли".

При цьому джерела журналістів уточнили, що США не братимуть участі у відповіді Ірану. Cпіврозмоники NBC News очікують, що ізраїльська влада заздалегідь ділитиметься своїми планами.