США ожидают от Израиля один из менее агрессивных вариантов ответа Ирану, - NBC News

Неназванные американские официальные лица рассказали изданию, что до атаки Ирана потенциальные ответные меры Израиля варьировались от отсутствия военных действий до ударов по иранской территории.

Источники NBC News отметил, что, поскольку атака Ирана не привела к гибели израильтян или масштабным разрушениям, то Израиль может ответить одним из своих менее агрессивных вариантов - ударами за пределами Ирана.

Три американский чиновника уточнили, что в число таких вариантов может входить нанесение ударов по территории Сирии, но не по высокопоставленным генералам Ирана, а по грузам или хранилищам с современными деталями ракет, оружием или компонентами, которые отправляются из Ирана к "Хезболле".

При этом источники журналистов уточнили, что США не будут участвовать в ответе Ирану. Собеседники NBC News ожидают, что израильские власти будут заранее делиться своими планами.