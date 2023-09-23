США очікують, що Індія співпрацюватиме з Канадою у справі про вбивство активіста

Сполучені Штати Америки очікують, що уряд Індії співпрацюватиме з Оттавою в розслідуванні щодо можливої причетності агентів Нью-Делі до вбивства лідера сихків в Канаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава має достовірні звинувачення щодо зв’язку агентів індійського уряду з убивством сихського активіста, який був громадянином Канади.

Білий дім висловив свою стурбованість з приводу звинувачень, які висунув глава канадського уряду. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Нью-Делі до співпраці з канадцями.

"Було б важливо, щоб Індія співпрацювала з канадцями в цьому розслідуванні. Ми хочемо бачити відповідальність", - заявив Блінкен.

Вбивство сикхського активіста в Канаді

Хардіпа Сінгх Ніджара вбили 18 червня біля сикхського культурного центру в канадській провінцій Британська Колумбія, у місті Суррей. Він виступав за незалежність Халістану (проєкт створення національної сикхської держави на території індійського штату Пенджаб). Чоловік був громадянином Канади.

Після звинувачень Оттави щодо причетності уряду Індії до цього вбивства, голову індійської розвідки було вислано з країни. Нью-Делі у відповідь призупинила видачу нових віз для канадців і попросила Канаду скоротити свою дипломатичну присутність у країні. Джастін Трюдо закликав Індію до співпраці в розслідуванні.