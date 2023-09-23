США ожидают, что Индия будет сотрудничать с Канадой по делу об убийстве активиста

Соединенные Штаты Америки ожидают, что правительство Индии будет сотрудничать с Оттавой в расследовании возможной причастности агентов Нью-Дели к убийству лидера сыхков в Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у Оттавы есть достоверные обвинения в связи агентов индийского правительства с убийством сихского активиста, который был гражданином Канады.

Белый дом выразил свою обеспокоенность по поводу обвинений, предъявленных главой канадского правительства. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Нью-Дели к сотрудничеству с канадцами.

"Было бы важно, чтобы Индия сотрудничала с канадцами в этом расследовании. Мы хотим видеть ответственность", – заявил Блинкен.

Убийство сикхского активиста в Канаде

Хардип Сингх Ниджара был убит 18 июня возле сикхского культурного центра в канадской провинции Британская Колумбия, в городе Суррей. Он выступал за независимость Халистана (проект создания национального сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб). Мужчина был гражданином Канады.

После обвинений Оттавы относительно причастности правительства Индии к этому убийству, глава индийской разведки был выслан из страны. Нью-Дели в ответ приостановила выдачу новых виз для канадцев и попросила Канаду сократить свое дипломатическое присутствие в стране. Джастин Трюдо призвал Индию к сотрудничеству в расследовании.