У США очікують на підтримку ініціативи союзників про передачу Україні літаків F-16

Дипломат, відповідаючи на запитання, чи підтримує адміністрація Джо Байдена ідею дати Україні F-16, зазначив, що США позитивно реагують на будь-яку допомогу українським військам. За його словами, це стосується як радянської техніки, так і сучасних засобів.

"Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники - це їхня справа. І ми підтримуємо незлічені вклади (в оборону, - ред.), які наші союзники внесли для України", - заявив він.

Карпентер очікує, що у США підтримають ідею союзників про передачу винищувачів.

"Тому я очікую, що у Сполучених Штатах буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок", - наголосив посол США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16, якщо від української влади надійде запит.

При цьому вчора під час звернення до учасників "Рамштайну" Володимир Зеленський закликав партнерів обговорити можливість відправки F-16 на наступній зустрічі.

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