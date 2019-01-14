Российские тюремщики не вывезли Бекирова в больницу

Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Вторую попытку отвезти Бекирова на медобследование проведут завтра

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова не вывезли из СИЗО на медицинское обследование в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин рассказал, что сегодня не удалось вывезти Бекирова, поскольку не получилось собрать конвой.

"Только что я разговаривал с начальником медсанчасти СИЗО, он мне сообщил, что Бекирова не вывезли на медобследование, поскольку не получилось собрать конвой. Учитывая это, вывезти Бекирова планируют завтра к обеду", - рассказал Ладин.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова организовала отправку крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, в больницу. Сегодня Бекирова должны были отвезти в больницу для проведения необходимых медицинских исследований, а также предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь.

Отметим, 19 декабря Бекирову предъявили обвинения в оккупированном Крыму. Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).

Позже стало известно, что Бекиров может умереть в следственном изоляторе в аннексированом Крыму. Он является инвалидом первой группы.