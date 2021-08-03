США обязали 24 российских дипломатов покинуть страну

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты предписали 24 российским дипломатам покинуть страну. Это должно произойти до 3 сентября в связи с истечением срока действия их виз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Антонов не уточнил, вызван ли запрос США каким-то конкретной спором.
"Почти все они останутся без замены, так как Вашингтон резко усилил процедуры выдачи виз", - сказал посол.
Кроме того, рассказал посол, американские власти отменяет действующие визы жен и детей сотрудников без объяснения причин.
"Широко распространенные задержки в обновлении прошлых виз также нацелены на выдавливание российских дипломатических работников из страны", - заявил Антонов.
Выступая на брифинге для прессы и коснувшись вопроса о визах российских дипломатов, представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что российские дипломаты, у которых истек срок действия визы, могут подать заявление о продлении и что подобные заявления рассматриваются на регулярной основе.
Ранее сообщалось, что США в августе уволят 182 местных сотрудника и десятки подрядчиков, которые работали в американских дипломатических объектах в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаление действиями правительства России.
Напомним, 14 мая правительство Российской Федерации внесло США и Чехию в список "недружественных стран". При этом США запретили нанимать граждан РФ для работы в посольствах.
Отметим, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ "о мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств".