США объявили о возобновлении лотереи для выдачи грин-карт

Администрация президента США Джо Байдена объявила о возобновлении иммиграционной лотереи, победителям которых выдают грин-карты. В частности, началась регистрация на лотерею в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Сообщается, что Конгресс США разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тысяч грин-карт в год. Регистрация начинается заранее, чтобы успеть обработать заявки.

Также сообщается, что власти США признают серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время администрации Дональда Трампа. Теперь право на получение визы не переносится на следующий год, а весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.

"Победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз", - уточнил представитель Госдепартамента США.