США объявили шесть китайских СМИ "иностранными миссиями"

Фото: Госдеп (statedept.tumblr.com)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент признал шесть работающих в США китайских медиакомпаний иностранными представительствами. Речь идет о представительствах компаний Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review и Economic Daily.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Все эти шесть организаций соответствуют определению иностранного представительства в соответствии с Законом об иностранных представительствах, то есть в значительной степени принадлежат иностранному правительству или фактически контролируются» иностранным правительством.

"В данном случае они фактически контролируются правительством Китайской Народной Республики", - пояснили в ведомстве.

Данное решение не накладывает никаких ограничений на публикацию материалов в США.

При этом организации, признанные иностранными представительствами, должны соблюдать определенные требования в плане прозрачности.

"Наша цель - защитить свободу прессы в Соединенных Штатах и гарантировать, что американский народ знает, исходят ли получаемые им новости из свободной прессы или от злонамеренного иностранного правительства. Прозрачность не угрожает тем, кто ценит истину", - подчеркнули в Госдепартаменте.

В феврале США признали иностранными представительствами ряд других китайских СМИ, в том числе информагентство "Синьхуа".

Напомним, в феврале Китай приказал трем репортерам американского делового издания The Wall Street Journal покинуть страну из-за якобы расистского заголовка в статье о коронавирусе. В ответ госсекретарь Майк Помпео заявил, что действия КНР ограничивают свободу слова.

В ответ на политику Китая, Соединенные Штаты Америки заявили, что сократят на 40% численность персонала государственных СМИ КНР на территории США.