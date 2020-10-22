США оголосили шість китайських ЗМІ "іноземними місіями"

Фото: Держдеп (statedept.tumblr.com)

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Держдепартамент визнав шість працюючих в США китайських медіакомпаній іноземними представництвами. Мова йде про представництвах компаній Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review і Economic Daily.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Всі ці шість організацій відповідають визначенню іноземного представництва відповідно до Закону про іноземних представництвах, тобто в значній мірі належать іноземному уряду або фактично контролюються» іноземним урядом.

"В даному випадку вони фактично контролюються урядом Китайської Народної Республіки", - пояснили у відомстві.

Дане рішення не накладає ніяких обмежень на публікацію матеріалів в США.

При цьому організації, визнані іноземними представництвами, повинні дотримуватися певні вимоги в плані прозорості.

"Наша мета - захистити свободу преси в Сполучених Штатах і гарантувати, що американський народ знає, виходять одержувані їм новини з вільної преси або від шкідливого іноземного уряду. Прозорість не загрожує тим, хто цінує істину", - підкреслили в Держдепартаменті.

У лютому США визнали іноземними представництвами ряд інших китайських ЗМІ, в тому числі інформагентство "Сіньхуа".

Нагадаємо, в лютому Китай наказав трьом репортерам американського ділового видання The Wall Street Journal покинути країну з-за нібито расистського заголовка статті про коронавирусе. У відповідь держсекретар Майк Помпео заявив, що дії КНР обмежують свободу слова.

У відповідь на політику Китаю, Сполучені Штати Америки заявили, що скоротять на 40% чисельність персоналу державних ЗМІ КНР на території США.