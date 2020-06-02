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В США объявили причину смерти Джорджа Флойда после повторной экспертизы

Новости » Общество     02.06.2020 - 06:29
В США объявили причину смерти Джорджа Флойда после повторной экспертизы
Фото: портрет Джорджа Флойда (Jerry Holt)

Он умер во время жестокого задержания полицией

Независимая судмедэкспертиза, которую заказала семья Джорджа Флойда в США, показала, что он умер вследствие кардиопульмонального шока (остановка сердца и дыхания). Он умер из-за жестких методов задержания полицией штата Миннесота.

Об этом пишет издание The Guardian.

Врачи пришли к выводу, что Флойд умер из-за отсутствия притока крови к мозгу, которому способствовали сжатия шеи и спины со стороны полицейских. В отчете медэкспертов добавляется, что Флойд, вероятно, “умер на месте”.

“Джордж умер, потому что ему нужно было вдохнуть, вдохнуть воздух”, - написал адвокат семьи Флойда Бен Крамп.

Также судмедэксперты пришли к выводу, что Флойда убили.

"Умер от кардиопульмонального шока, который был вызван применением правоохранительными органами силовых методов ограничения свободы и компрессии шеи”, - говоритсья в сообщении.

Напомним, протесты в США начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания чернокожего американца Джорджа Флойда местные полицейские применили удушающий прием. Флойд умер в реанимации через несколько часов.

Протесты в США впоследствии переросли в массовые беспорядки.
РБК-Украина писало, что власти более 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов всех штатов развернуть национальную гвардию для пресечения протестов в стране.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипреступленияполиция
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