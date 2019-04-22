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США хотят запретить другим странам импортировать нефть из Ирана

Новости » Политика    22.04.2019 - 06:49
США хотят запретить другим странам импортировать нефть из Ирана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

США собираются распространить санкции против Ирана на другие страны, которые захотят торговать нефтью

Соединенные Штаты собираются распространить санкции против Ирана на другие страны, которые будут импортировать иранскую нефть. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что о своих намерениях США объявят в понедельник, 22 апреля. Администрация американского президента собирается прекратить действие отсрочки санкций, предоставленных некоторым импортерам иранской нефти в конце прошлого года.

Источник заявляет, что госсекретарь Майк Помпео объявит: со 2 мая Государственный департамент больше не будет отказывать в санкциях в отношении любой страны, которая в настоящее время импортирует иранскую нефть или конденсат".

Отмечается, в апреле объем экспорта иранской нефти составлял в среднем менее 1 миллиона баррелей в день. Это ниже более чем 2,5 миллиона баррелей в сутки до введения санкций в мае прошлого года. При этом фьючерсы на нефть марки Brent, международного ориентира по нефти, подорожали почти на 2% - до 73,25 доллара за баррель.

В ноябре США вновь наложили санкции на экспорт иранской нефти после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми государствами. Вашингтон оказывает давление на Иран, чтобы он свернул свою ядерную программу и прекратил поддержку боевиков на Ближнем Востоке.

Наряду с санкциями Вашингтон также для восьми стран ввел полугодовую отсрочку от санкции для того, чтоб они сократили закупки иранской нефти. Это были Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция.

Напомним, в список санкций США против Ирана попали девять физических лиц и 14 организаций. Также недавно Европейский союз на год продлил санкции против Ирана, которые были введены против страны за нарушение прав человека.

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