HIMARS и ударные беспилотники: США объявили о новой помощи Украине

Президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине, чтобы помочь бороться с российской агрессией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
"Направить 175 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине", - говорится в сообщении Белого дома.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для прессы рассказал, что новый пакет помощи включает:
Также, как рассказал Кирби, украинские военные получат 580 дронов PhoenixGhost. Их выделит Пентагон.
Ранее США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS.
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