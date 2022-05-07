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США объявили награду в 15 млн долларов за местоположение российских хакеров-вымогателей

За российских хакеров предложена награда (Фото: freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты предложили вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов за информацию о базирующейся в России группе вымогателей Conti, которую обвиняют в кибератаках по всему миру. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По оценкам ФБР, более 1000 жертв хакерской группы Conti заплатили в общей сложности более 150 миллионов долларов. Награда включает 10 миллионов долларов за идентификацию, или местонахождение лидеров группы, а также до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту любого, кто участвовал в сговоре с членами группы Conti.

Ранее Microsoft сообщил, что с 24 февраля зафиксированы десятки хакерских атак на Украину со стороны России. Хакеры поражали гражданскую и военную инфраструктуру.

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КибератакаСоединенные Штаты Америки