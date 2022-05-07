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США оголосили нагороду в 15 млн доларів за місце розташування російських хакерів-вимагачів

За російських хакерів запропонована нагорода (Фото: freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати запропонували винагороду в розмірі до 15 мільйонів доларів за інформацію про базовану в Росії групу вимагачів Conti, яку звинувачують в кібератаках по всьому світу. Про це заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За оцінками ФБР, понад 1000 жертв хакерської групи Conti заплатили в цілому більш як 150 мільйонів доларів. Нагорода включає 10 мільйонів доларів за ідентифікацію, або місцеперебування лідерів групи, А також до 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту будь-кого, хто брав участь у змові з членами групи Conti.

Раніше Microsoft повідомив, що з 24 лютого зафіксовано десятки хакерських атак на Україну з боку Росії. Хакери вражали цивільну і військову інфраструктуру.

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