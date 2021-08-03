США объявили о чрезвычайных мерах из-за достижения потолка госдолга

Госдолг США достиг потолка, сообщила министр финансов Джанет Йеллен в письме лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе. Ведомство начало принимать дополнительные чрезвычайные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Среди дополнительных мер - сокращение инвестиций в фонд по выплате пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг. "Я пишу, чтобы держать вас в курсе тех действий, которые Минфин принимает в отношении лимита долга. Это письмо служит для уведомления. Дополнительных чрезвычайных мерах, которые Минфин начал задействовать сегодня", - говорится в письме. Глава ведомства отметила, что определение периода применения чрезвычайных мер осложняется пандемией коронавируса. Она призвала Конгресс предпринять действия как можно скорее.