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У США оголосили надзвичайну ситуацію через загрозу тайфуну

Новини » В світі    08.10.2019 - 09:34
У США оголосили надзвичайну ситуацію через загрозу тайфуну
Фото: Північні Маріанські острови (gettyimages)

Тайфун загрожує Північним Маріанським островам

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан для Співдружності Північних Маріанських островів і наказав уряду США допомогти місцевій владі відреагувати на тайфун "Хагибис", ща насувається на острови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Time.

Як повідомляється, у вівторок тайфун пройшов над островом Анатахан, приблизно в 80 милях на північ від Сайпану, столиці Північних Маріанських островів.

Національна служба погоди США попередила про можливий надзвичайний стан на островах. Також служба попередила про тропічний шторм в Гуамі, який знаходиться далі на південь. У Гуамі 140 жителів вже використали аварійні притулки.

"Заява президента уповноважує Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати зусилля з надання допомоги у випадку лиха", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що максимальна зафіксована швидкість вітру тайфуну "Хагібіс" складає 260 км/год.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії в результаті сильних злив, які викликали зсуви і повені, загинули щонайменше 80 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що в результаті тайфуну "Тапа" в японській префектурі Окінава постраждали 19 осіб. За добу в штаті випало понад 102 мм опадів.

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