США объявили более 20 видов животных вымершими

В целом, 11 птиц, одна летучая мышь, две рыбы, одно растение и восемь видов мидий были объявлены вымершими.

FWS заявила, что решение было принято на основании "тщательного анализа наилучших доступных научных данных по каждому из этих видов".

"Каждый из этих 23 видов представляет собой необратимую потерю для природного наследия нашей страны и глобального биоразнообразия. И это отрезвляющее напоминание о том, что вымирание является следствием вызванных человеком изменений окружающей среды", - заявила Бриджет Фейхи, отвечающую за классификацию видов в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных.

Когда-то белоклювый дятел был самым крупным видом дятлов в США, но последний раз, по общему мнению, его видели в 1944 году в Луизиане. В 1967 году этот вид был официально включен в список исчезающих видов.

Еще одна птица, объявленная вымершей, - багамский пеночковый певун, которая была одной из самых редких певчих птиц в Северной Америке. С 1967 года этот вид тоже находится под угрозой исчезновения.

В список также включены восемь видов птиц с Гавайских островов и гуамская летучая лисица с тихоокеанского острова Гуам.

В своем заявлении FWS отметила, что защита, предоставляемая ESA, вступившим в силу в 1973 году, для этих видов появилась слишком поздно. Но оно подчеркнуло, что закон успешно предотвратил вымирание более 99% видов, включенных в список, и его защита необходима сейчас как никогда.