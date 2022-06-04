В США объяснили, почему вхождение Швеции и Финляндии в НАТО не выгодно России

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО утруднит военное положение России. Это ограничит ее влияние в Балтийском море.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Он объяснил, что если две скандинавские страны станут членами военного альянса, то Россия лишится точек влияния в Балтийском море. Береговая линия, за исключение российских Калининграда и Санкт-Петербурга, будет окружена членами НАТО.

"Так что с точки зрения России это будет очень проблематично для них в военном отношении и будет очень выгодно для НАТО", - сказал генерал.

Милли также добавил, что Балтийское море остается важным стратегическим регионом и одним из величайших морских путей мира.