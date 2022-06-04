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В США объяснили, почему вхождение Швеции и Финляндии в НАТО не выгодно России

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Суббота 04 июня 2022 18:48
В США объяснили, почему вхождение Швеции и Финляндии в НАТО не выгодно России Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО утруднит военное положение России. Это ограничит ее влияние в Балтийском море.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он объяснил, что если две скандинавские страны станут членами военного альянса, то Россия лишится точек влияния в Балтийском море. Береговая линия, за исключение российских Калининграда и Санкт-Петербурга, будет окружена членами НАТО.

"Так что с точки зрения России это будет очень проблематично для них в военном отношении и будет очень выгодно для НАТО", - сказал генерал.

Милли также добавил, что Балтийское море остается важным стратегическим регионом и одним из величайших морских путей мира.

Напомним, что Владимир Путин назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО.

При этом в МИД России пригрозили Финляндии, заявив, что страну ждет "сюрприз".

Также стоит отметить, что Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО и обвиняет скандинавские страны в поддержке курдского терроризма.

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