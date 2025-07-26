США обвинувачують Китай у підтримці армії РФ: протистояння в ООН загострюється

Вашингтон заявив, що Пекін має припинити постачання товарів подвійного призначення, які зміцнюють російську армію.

Під час засідання Ради Безпеки ООН представниця США Дороті Ши прямо звинуватила Китай у сприянні агресії Росії проти України.

За її словами, китайські компоненти регулярно виявляють у безпілотниках, озброєнні та техніці, яку РФ застосовує для атак.

Вашингтон закликав Пекін припинити експорт товарів подвійного призначення, що потрапляють до російського ВПК і дозволяють Кремлю підтримувати високий темп ударів по українській інфраструктурі.

У відповідь представник Китаю Ген Шуан заявив, що його країна не є стороною конфлікту та ніколи не постачала летальну зброю.

Він закликав США припинити провокувати конфронтацію і натомість "сприяти припиненню вогню та діалогу".

На цьому тлі агентство Reuters опублікувало розслідування про схеми доставки китайських двигунів до Росії через фіктивні фірми.

За даними журналістів, двигуни маскують під "промислові холодильні установки", щоб обійти західні санкції.