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США обвинили власти Беларуси в воздушном терроризме из-за инцидента с Ryanair

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Пятница 21 января 2022 01:50
США обвинили власти Беларуси в воздушном терроризме из-за инцидента с Ryanair Фото: США выдвинули обвинения власти Беларуси после инцидента с Ryanair (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти США выдвинули обвинения режиму Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair. Минюст отправил дело о воздушном терроризме в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ведомства.

Обвинение по одному пункту предъявлено генеральному директору госпредприятия "Белаэронавигация" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам госбезопасности, фамилии которых в документе не приводятся.

Им инкриминируется сговор с целью осуществления акта "воздушного терроризма".

Минюст в своем обвинительном заключении, представленном в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, заявил, что вышеназванные лица сфабриковали информацию о том, что на борту Ryanair была бомба, чтобы задержать находившегося в лайнере политического активиста.

"На борту бомбы не было. Белорусские власти сфабриковали угрозу, чтобы получить контроль над рейсом и вынудить его изменить курс с Вильнюса на Минск. Данные действия были предприняты белорусскими властями, чтобы служба госбезопасности могла задержать белорусского журналиста и политического активиста, выступавшего с критикой белорусских властей", - говорится в документе.

Напомним, саммит НАТО в итоговом коммюнике выступил за независимое расследование инцидента с принудительной посадкой борта Ryanair в Минске.

Как известно, 23 мая белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair именно для того, чтобы задержать Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Протасевич и Сапега были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.

После этого ряд европейских стран запретили полеты в эту страну.

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