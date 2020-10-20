США обвинили шесть офицеров ГРУ в кибератаках по всему миру

Министерство юстиции США предъявило шести должностным лицам российского Главного разведуправления (ГРУ) обвинения в причастности к кибератакам на объекты политической, финансовой и спортивной инфраструктуры по всему миру. В частности их подозревают в атаках на Украину, США, Францию и Южную Корею и распространении опасного вируса NotPetya.

Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.

В ведомстве назвали имена подозреваемых: Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин. Возраст предполагаемых хакеров - от 27 до 35 лет.

"Эти хакеры из ГРУ и их сообщники, причастные к компьютерным атакам, имели целью поддержать усилия правительства России, направленные на подрывные действия, нанесение ответных ударов или дестабилизацию в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, привлечения России к ответственности за использование боевого нервного агента "Новичок" на территории иностранных государств и проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане после того, как российским спортсменам было запрещено выступать там под национальным флагом вследствие попытки допинга", - отметили в Минюсте США

По мнению властей США, в период с ноября 2015 года и как минимум по октябрь 2019 года обвиняемые и их сообщники использовали вредоносные программы, чтобы вести подрывную деятельность в стратегических интересах России, получая несанкционированный доступ к компьютерам жертв.

Названные офицеры ГРУ России причастны к хакерским атакам против компаний в США, на энергетическую систему Украины, организаторов Зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году и против участников президентских выборов 2017 года во Франции. Кроме того, по мнению американских властей, хакеры стояли за атакой с помощью вируса-вымогателя NotPetya, от которого в 2017 году пострадали Украина, страны Западной Европы и США.

В обвинительном заключении фигурируют обвинения в преступном сговоре, взломе компьютеров, несанкционированном использовании телефонных линий, произведенной с особым цинизмом краже личных данных, а также регистрации поддельного доменного имени.

По словам помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса, серия атак, произведенная хакерами из ГРУ, является наиболее разрушительным нападением из когда-либо совершенных одной хакерской группой.

"Ни одна страна не использовала свой кибернетический потенциал так злонамеренно и безответственно, как Россия, безосновательно нанося беспрецедентный урон ради достижения небольших тактических преимуществ и удовлетворения собственной злости", - заявил Демерс.

Как сообщает CNN, разыскиваемые ГРУшники находятся в России.

Скриншот с документа CNN

Напомним, по данным британских властей, рссийская военная разведка планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, чтобы сорвать главное спортивное событие в мире.

В июле Евросоюз впервые в истории ввел санкции против России и Китая из-за кибератак. Под санкции попали сотрудники ГРУ РФ Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Также Евросоюз наложил санкции на структуру ГРУ - Главный центр специальных технологий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.