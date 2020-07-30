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ЕС впервые в истории ввел санкции против России и Китая из-за кибератак

Четверг 30 июля 2020 18:33
ЕС впервые в истории ввел санкции против России и Китая из-за кибератак
Фото: хакер (freepik)
Автор: РБК-Украина

Санкции были введены в отношении шести лиц и трех организаций

Совет Европейского союза принял решение ввести санкции против Китая и Российской Федерации из-за кибератак. Ограничительные меры вводятся в отношении шести лиц и трех организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Под санкции попали сотрудники Главного разведывательного управления России Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников.

Также Евросоюз наложил санкции на структуру ГРУ - Главный центр специальных технологий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Кроме того, из-за кибератак ЕС ввел санкции в отношении двоих граждан Китая, а также одной организации из Китая и одной из КНДР.

Люди и организации, на которые наложили санкции, по данным Евросоюза, причастны к атаке против Организации по запрещению химического оружия, атакам WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper.

В ЕС отметили, что санкции за киберпреступления были впервые введены Советом.

Напомним, 22 июля послы Евросоюза согласовали санкции против России и Китая за кибератаки.

Кроме того, осенью 2018 года Соединенные Штаты ввели санкции за киберпреступления.

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Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияКитайкибератакаСанкции
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