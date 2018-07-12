США звинуватили Північну Корею в порушенні санкцій

КНДР в обхід санкцій продовжує експортувати нафту

США в четвер, 12 липня, звинуватили Північну Корею (КНДР) в порушенні заборони на постачання очищеної нафти шляхом незаконної передачі між судами в морі. Про це йдеться в офіційному документі, який Вашингтон представив членам Ради Безпеки ООН, передає Reuters.

Повідомляється, що з 1 січня по 30 травня 2018 року північнокорейські танкери з'являлися в порту в КНДР не менше 89 разів. У документі йдеться, що танкери швидше за все, постачають нафтопродукти, незаконно придбані за допомогою передач STS (судно-судно).

США проінформували Комітет Ради Безпеки ООН з санкцій щодо КНДР.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що США і КНДР не вдалося створити спільну робочу групу з питань денуклеаризації.