США обвинили Россию в проведении испытаний антиспутниковой ракеты

Космические силы Соединенных Штатов Америки заявили о проведении Россией испытаний антиспутниковой ракеты прямого перехвата системы DA-ASAT. В США обеспокоены, что Россия продолжает разработку и развертывание антиспутникового оружия.

Об этом говорится на сайте Космических сил США.

В Космических силах США подчеркнули, что такие действия России противоречат дипломатической и публичной позиции Кремля против размещения оружия в космосе.

"Постоянные испытания этих систем Россией демонстрируют, что угрозы космическим системам США и их союзников быстро растут", - отметили в КС США.

В сообщении на сайте Космических сил также говорится о том, что Россия продемонстрировала два новых типа космического оружия: систему DA-ASAT, которая способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, и орбитальную антиспутниковую систему космического оружия.

"Россия превратила космос в сферу военных действий, испытаний космического и наземного оружия, предназначенного для уничтожения спутников", - добавили в Космических силах.

Напомним, недавно американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту новый спутник SXM-7, который принадлежит корпорации спутникового онлайн-вещания.

Добавим, в материале РБК-Украина "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и к чему здесь Украина" вы можете прочитать о планах США по освоению космоса.