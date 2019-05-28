США звинуватили Росію в безрозсудній ескалації в Сирії

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У Держдепі США наголошують на посиленні нападів на цивільних

Держдепартамент США висловив стурбованість діями збройних сил уряду Сирії і підтримуючих їх російських військовослужбовців на півночі Арабської Республіки. Про це повідомляє Reuters.

Агентство цитує прес-секретаря американського зовнішньополітичного відомства Морган Ортагус, яка заявляє, що атаки на цивільне населення націлені на ескалацію конфлікту.



"Невиборчі атаки на цивільне населення і суспільну інфраструктуру, таку як школи, ринки і лікарні, є безрозсудною ескалацією конфлікту і неприпустимі", - сказала вона.

Також, раніше повідомлялося, що 26 травня в Сирії війська режиму Башара Асада застосували заборонені міжнародними конвенціями бомби з білим фосфором під час обстрілу провінції Ідліб. В результаті бомбардувань виникли величезні пожежі на сільськогосподарських територіях.

Раніше РБК-Україна писало, що спостерігачі і активісти не підтверджують інформацію, оприлюднену напередодні Державним департаментом США, про вчинення проурядовими силами кілька днів тому хімічної атаки на північному заході Сирії.