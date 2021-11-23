США обвинили президента Венесуэлы в искажении результатов выборов

США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в значительном искажении региональных и местных выборов, которые прошли 21 ноября. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По его словам, выборы в Венесуэле не были ни свободными, ни справедливыми.

"Режим Мадуро в очередной раз лишил венесуэльцев права участвовать в свободном и справедливом избирательном процессе" , - заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что режим Мадуро посодействовал искажению результатов выборов.

"Опасаясь голоса и голосования венесуэльцев, режим в значительной степени исказил процесс определения результатов этих выборов задолго до того, как какой-либо бюллетень брошен в урну для голосования", - добавил он.