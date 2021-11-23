США звинуватили президента Венесуели у викривленні результатів виборів

США звинуватили президента Венесуели Ніколаса Мадуро у значному викревлені регіональних та місцевих виборів, що відбулися 21 листопада. Відповідну заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

За його словами, вибори у Венесуелі не були ані вільними, ані справедливими.

"Режим Мадуро в черговий раз позбавив венесуельців права брати участь у вільному та справедливому виборчому процесі", - заявив Блінкен.

Він наголосив, що режим Мадуро посприяв спотворенню результатів виборів.

"Побоюючись голосу та голосування венесуельців, режим значною мірою спотворив процес визначення результатів цих виборів задовго до того, як будь-який бюлетень кинуто в урну для голосування", - додав він.

Переобрання Мадуро на посаду президента Венесуели у 2018 році не визнане Вашингтоном і частиною міжнародної спільноти. У неділю партія президента здобула перемогу на регіональних виборах, посівши 20 із 23 місць на посади губернаторів.