Президент Венесуэлы попросил ООН помочь наладить диалог с оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил ООН оказать содействие в переговорах между оппозицией и правительством республики. Они проходят в Мексике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Мадуро.
По словам Мадуро, властям Венесуэлы уже удалось добиться того, что "наиболее экстремистски настроенные секторы оппозиции" вернулись "в политику, к уважению конституции и к участию в выборах".
"Я прошу ООН предоставить всю возможную помощь для того, чтобы диалог в Мексике привел к новым частичным договоренностям и глобальному соглашению", - сказал он в видеообращении, показанном в среду на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
РБК-Украина писало, что политический кризис в Венесуэле начался после президентских выборов 2018 года, в которых победителем объявили Николаса Мадуро. Он возглавлял страну с 2013 года, однако в 2019 году Национальное собрание Венесуэлы за нарушения во время выборов признало Мадуро нелегитимным. Также в январе прошлого года парламент Венесуэлы устранил Мадуро от должности, назначив и.о. президента Хуана Гуайдо. Однако после парламентских выборов Мадуро вновь взял власть.