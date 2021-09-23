Президент Венесуэлы попросил ООН помочь наладить диалог с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил ООН оказать содействие в переговорах между оппозицией и правительством республики. Они проходят в Мексике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Мадуро .

По словам Мадуро, властям Венесуэлы уже удалось добиться того, что "наиболее экстремистски настроенные секторы оппозиции" вернулись "в политику, к уважению конституции и к участию в выборах".

"Я прошу ООН предоставить всю возможную помощь для того, чтобы диалог в Мексике привел к новым частичным договоренностям и глобальному соглашению", - сказал он в видеообращении, показанном в среду на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.