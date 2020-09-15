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США обвинили Китай в наращивании ядерного потенциала

Автор: Инна Собора

Глава Стратегического командования США Чарльз Ричард заявил, что увеличение ядерных арсеналов является следующим пунктом в "списке дел" Китая. США готовятся к угрозе со стороны Китая.

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Об этом пишет "Голос Америки".

Так, глава Стратегического командования США убежден, что у Китая есть доказанный опыт последовательного наращивания вооруженных сил. Так, всего за последние семь лет Пекин построил более 250 судов для недавно созданной береговой охраны.

"Когда Китай что-то задумал, его способность добиться этого впечатляет. Стратегические силы - следующий пункт в его списке дел, и я пытаюсь подготовить нас к угрозе, с которой мы столкнемся в будущем, а не к той, которая существует сегодня", - заявил Ричард.

Ранее в этом месяце Пентагон в своем докладе о военной мощи Китая высказал обеспокоенность по поводу стремления Пекина создать ядерную триаду.

РБК-Украина писало, что Министерство обороны Китая назвало Соединенные Штаты Америки самой большой угрозой мировому порядку.

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