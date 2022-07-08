США обвинили двух членов Службы национальной безопасности в шпионаже в пользу Китая

Прокуратура США обвинила двух человек, связанных с министерством внутренней безопасности, в шпионаже в пользу китайского правительства. Чиновники шпионили и преследовали диссидентов, живущих в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции США.

Обвиняемыми стали Крейг Миллер, который 15 лет работал офицером по депортации в Миннесоте, и Деррик Тейлор, отставной агент правоохранительных органов. Двум подсудимым вынесен обвинительный акт по трем преступлениям.

"Мы будем защищать права людей в США на свободу слова и политическое выражение. Эти лица помогали агентам иностранного правительства в стремлении подавить голоса инакомыслящих, укрывшихся здесь", — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Мэтью Олсен.