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США об обвале рубля в РФ: это ничто по сравнению с тем, что будет при нападении на Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс отметил недавний обвал рубля и фондовых рынков России. Он добавил, что в случае вторжения в Украину нынешние трудности - это ничто по сравнению с тем, что ждет российскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Прайса в ходе брифинга.

"То, что мы видим сейчас, - это ничто по сравнению с падением российской экономики в случае вторжения в Украину. Мы готовы делать все возможное, чтобы сдержать Россию от новой агрессии", - сказал представитель Госдепа.

Прайс добавил, что не только США предупреждают Россию о быстром и жестком ответе в случае нападения на Украину. По его словам, на действия Москвы реагируют инвесторы и игроки фондовых рынков. Он отметил, что рубль и биржевые индексы РФ опустились до самых низких значений за год.

Напомним, 24 января на российских рынках произошел новый обвал - падали рубль и фондовые индексы.

Отметим, в понедельник российский Центробанк приостановил покупку доллара, чтобы остановить обвал рубля.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиГосударственный департамент США