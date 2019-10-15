В США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции

В США обсуждали возможность вывезти примерно 50 единиц тактического ядерного оружия с американской авиабазы Инджирлик в Турции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету The New York Times.

Как сообщается, представители Госдепа и Минэнерго США на прошлой неделе обсуждали этот вопрос. Отмечается, что фактически это оружие оказалось в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - его вывоз с авиабазы де-факто будет концом американо-турецкого сотрудничества.

"Я думаю это впервые, когда страна с ядерным оружием США буквально обстреливала артиллерией американские силы", - заявил на прошлой неделе Джеффри Льюис из некоммерческой организации James Martin Center, изучающей вопросы нераспространения.

Напомним, из-за продолжающейся военной операции Турции в Сирии президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении санкций. Также президент США заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

Отметим, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена прекращать проведение военной операции в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач.

Добавим, Турция начала военную операцию в Сирии с названием "Источник мира". Операция направлена против курдской группировки YPG ("Отряды народной самообороны"), которую Турция считает террористической организацией, а также курдских Сирийских демократических сил (СДС), созданных и финансировавшихся США для борьбы с ИГИЛ. Турецкое руководство заинтересовано в создании на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы, где в случае успеха планируется разместить 2 млн сирийских беженцев из Турции.