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США обсуждают с союзниками возможность передачи Украине средств ПВО и других вооружений

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Вашингтон, Суббота 12 марта 2022 06:41
США обсуждают с союзниками возможность передачи Украине средств ПВО и других вооружений Фото: США обсуждают с союзниками возможность поставки Украине систем ПВО (кадр из видео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с европейскими союзниками возможность передачи Украине средств ПВО и других вооружений. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечает издание, обсуждения начались в преддверии запланированной на следующей неделе поездки министра обороны США Ллойда Остина для встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии. Последняяя вместе с Польшей и Румынией заявила о готовности передать военную помощь Украине, пострадавшую от вторжения России.

Словакия располагает хорошо знакомым украинским военным ЗРК С-300, который используется для защиты от вражеской авиации.

"Мы считаем, что наиболее эффективным способом поддержки украинских военных в их борьбе против России является предоставление большего количества противотанковых средств и систем ПВО", - сказал Тод Уолтерс, командующий Вооруженными силами США.

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