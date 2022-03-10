США не обсуждают размещение ЗРК Patriot в Украине, - Пентагон

Возможность размещения в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot не обсуждается. Это означало бы присутствие американских военных для обучения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Пентагона Джона Кирби.

"Мы ясно дали понять, что американские силы воевать в Украине не будут", - заявил представитель военного ведомства.

Ранее сегодня официальный представитель Пентагона заявил, что размещение в Польше зенитно-ракетных комплексов Patriot - временная мера.

Напомним, США не поддерживают решения Польши передать Украине МиГ-29. В Пентагоне считают лучим вариантом было бы предоставление ей не боевых самолетов, а систем ПВО.

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