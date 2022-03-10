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США не обговорюють розміщення ЗРК Patriot в Україні, - Пентагон

Автор: Артур Родивилов

Можливість розміщення в Україні американських зенітно-ракетних комплексів Patriot не обговорюється. Це означало б присутність американських військових для навчання ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.

Раніше сьогодні офіційний представник Пентагону заявив, що розміщення в Польщі зенітно-ракетних комплексів Patriot - тимчасовий захід.

"Ми ясно дали зрозуміти, що американські сили воювати в Україні не будуть", - заявив представник військового відомства.

Нагадаємо, США не підтримують рішення Польщі передати Україні МіГ-29. У Пентагоні вважають, що найкращим варіантом було б надання їй не бойових літаків, а систем ППО.

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