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США обсудили с Украиной потребности в топливе: переговоры по этому вопросу будут продолжены

Фото: США обсудили с Украиной проблему с топливом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США обсудили с Украиной потребности в топливе. Переговоры по этой теме будут продолжены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг высокопоставленного представителя Пентагона.

"Мы обсудили с украинской стороной потребности Украины в топливе. Переговоры по этому вопросу будут продолжаться", - сказал представитель оборонного ведомства.

Он напомнил, что Пентагон вчера объявил о передаче Украине еще 100 млн долларов, поскольку на Донбассе возникла "срочная потребность" в противотанковых комплексах "Джавелин".

"Множество корректировок в режиме реального времени", - добавил представитель Пентагона.

Напомним, последние недели Россия наносит ракетные и бомбовые удары по украинским хранилищам горюче-смазочных материалов и нефтеперерабатывающим заводам. О том, зачем Москва уничтожает нефтебазы и хватит ли топлива для военных и аграриев - в материале РБК-Украина.

переговоры, посвященные потребностям Киева в топливной сфере, данные дискуссии будут продолжены, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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