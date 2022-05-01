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США обсудили с Британией снижение риска войны с Китаем из-за Тайваня

Фото: флаг США (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Стало известно, что в марте США и Великобритания провели переговоры, на которых обсудили более тесное сотрудничество для уменьшения риска войны с Китаем из-за Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Уполномоченный Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и представитель Совета нацбезопасности по Китаю Лаура Розенбергер встретились на Тайване с представителями Великобритании. Они обсудили планы действий при возникновении внештатных ситуаций.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала НАТО к укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и подчеркнула потребность Тайваня в защите от Китая.

Ранее Китай пригрозил военными мерами для предотвращения "независимости" Тайваня.

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