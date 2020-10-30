США в ОБСЕ отметили невозможность проведения выборов в ОРДЛО

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только после вывода российских войск и техники. Граждане, которые проживают под российской оккупацией, не могут принять участие в местных выборах.

Об этом пишет "Укринформ".

По словам Гилмора, Москва тормозила переговоры в Трехсторонней контактной группе, которые касались вероятности проведения местных выборов на Донбассе.

"Украина и ряд государств-участников четко определились с этим вопросом: свободные и честные выборы не могут происходить под дулом. В тех районах Донбасса, которые сейчас находятся под контролем России, не может быть выборов, пока не будет создана безопасная среда; пока РФ не выведет свои силы, технику и не прекратит поддержку вооруженных формирований, как того требуют Минские договоренности", - заявил представитель США.

Он добавил, что США с нетерпением ждут дня, когда украинцы будут жить в процветающей и динамичной демократии Украины - в отличие от того, что может предложить Россия.

Ранее в Офисе президента рассказали, когда проведут местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский в интервью европейскому изданию исключил проведения в этом году местных выборов на оккупированном Донбассе.