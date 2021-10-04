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США обновят правила въезда иностранцев: в Белом доме назвали сроки

Автор: Артур Родивилов

Власти США намерены ближе к ноябрю предоставить обновленную информацию касательно своего решения об обязательной вакцинации желающих посетить Соединенные Штаты иностранцев. В частности объявят, какие именно препараты будут признаваться американской стороной в данном контексте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Раннее американские СМИ сообщили, что США введут требование об обязательной вакцинации всех въезжающих в страну иностранцев. Кроме того, Вашингтон планирует ослабить ограничения на въезд из Британии и ЕС.

"Ближе к ноябрю у нас будет обновленная информация по нашим нормам для международных поездок. Начало ноября - это по-прежнему те временные рамки, на которых мы сосредоточены", - сказала она.

Напомним, в конце августа ЕС вернул ограничения на въезд из США.

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