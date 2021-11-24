США обновили рекомендации по поездкам в Украину на фоне угрозы вторжения России

Гражданам США на фоне военной активности России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму рекомендовали воздержаться от путешествий на полуостров и в восточные регионы Донецкой и Луганской областей. Американцам советуют следить за новостями и официальными сообщениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.
В американской дипмиссии отметили необычные военные действия России возле украинской границы и на территории оккупированного Крыма. Рекомендации по поездкам в Украину остались на уровне 4.
Граждан США предостерегают от поездок в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, а также в восточные части Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта. Кроме того, американцам рекомендовано воздержаться от поездок в Украину на фоне ситуации с коронавирусом.
Посольство рекомендует гражданам США регулярно следить за местными и международными сообщениями и новостными каналами в социальных сетях.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, почему западные партнеры Украины заговорили о прямом вторжении России в страну.
Отметим, в Минобороны убеждены в том, что сдерживание России является общим делом Украины и Запада.