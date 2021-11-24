США оновили рекомендації щодо поїздок в Україну на тлі загрози вторгнення Росії

Громадянам США на тлі військової активності Росії на кордоні з Україною і в окупованому Криму рекомендували утриматися від подорожей на півострів і в східні регіони Донецької та Луганської областей. Американцям радять стежити за новинами та офіційними повідомленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні .

В американській дипмісії відзначили незвичайні військові дії Росії біля українського кордону і на території окупованого Криму. Рекомендації щодо поїздок в Україну залишилися на рівні 4.

Громадян США застерігають від поїздок до Криму через зловживання з боку російської окупаційної влади, а також у східні частини Донецької та Луганської областей через збройний конфлікт. Крім того, американцям рекомендовано утриматися від поїздок в Україну на тлі ситуації з коронавірусом.

Посольство рекомендує громадянам США регулярно стежити за місцевими та міжнародними повідомленнями і новинними каналами в соціальних мережах.