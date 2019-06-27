США обнаружили новый недостаток Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США обнаружило новый недостаток в самолетах Boeing 737 MAX. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что недостаток обнаружили во время тестирования на симуляторе на прошлой неделе. Характер потенциальной опасности пока не уточняется.

"Пока не ясно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, или ситуация потребует более сложных аппаратных исправлений", - пишет агентство.

Из-за обнаруженной неисправности проведение сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX не состоится как минимум до 8 июля.

Для того, чтобы проанализировать тесты, Федеральное авиационное управление потратит около двух-трех недель. После этого лайнер могут вернуть в эксплуатацию в США.

Ранее сообщалось, что Федеральная авиационная администрация (FAA) США нашла бракованные детали в самолетах Boeing 737 MAX.

РБК-Украина писало, что американская компания Boeing призналась, что планировала исправить неисправность в модели 737 Max в 2020 году.