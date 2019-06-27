ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США обнаружили новый недостаток Boeing 737 MAX

Новости » Транспорт    27.06.2019 - 04:54
США обнаружили новый недостаток Boeing 737 MAX
Фото: Boeing 737 MAX (flickr.com/liamallport)

Недостаток обнаружили во время тестирования на симуляторе

Федеральное авиационное управление США обнаружило новый недостаток в самолетах Boeing 737 MAX. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что недостаток обнаружили во время тестирования на симуляторе на прошлой неделе. Характер потенциальной опасности пока не уточняется.

"Пока не ясно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, или ситуация потребует более сложных аппаратных исправлений", - пишет агентство.

Из-за обнаруженной неисправности проведение сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX не состоится как минимум до 8 июля.

Для того, чтобы проанализировать тесты, Федеральное авиационное управление потратит около двух-трех недель. После этого лайнер могут вернуть в эксплуатацию в США.

Ранее сообщалось, что Федеральная авиационная администрация (FAA) США нашла бракованные детали в самолетах Boeing 737 MAX.

РБК-Украина писало, что американская компания Boeing призналась, что планировала исправить неисправность в модели 737 Max в 2020 году.

American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября Boeing впервые признал наличие дефектов в программе симулятора для 737 MAX
Новости Украины Boeing 737
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь