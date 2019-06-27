США виявили новий недолік Boeing 737 MAX

Фото: Boeing 737 MAX (flickr.com/liamallport)

Недолік виявили під час тестування на симуляторі

Федеральне авіаційне управління США виявило новий недолік у літаках Boeing 737 MAX. Про це пише Reuters.

Зазначається, що недолік виявили під час тестування на симуляторі минулого тижня. Характер потенційної небезпеки поки не уточнюється.

"Поки не ясно, чи можна вирішити проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення, чи ситуація вимагатиме більш складних апаратних виправлень", - пише агентство.

Через виявлену несправність проведення сертифікаційного випробувального польоту Boeing 737 MAX не відбудеться щонайменше до 8 липня.

Для того, щоб проаналізувати тести, Федеральне авіаційне управління витратить близько двох-трьох тижнів. Після цього лайнер можуть повернути в експлуатацію в США.

Раніше повідомлялося, що Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) США знайшла браковані деталі в літаках Boeing 737 MAX.

РБК-Україна писало, що американська компанія Boeing зізналася, що планувала виправити несправність в моделі 737 Max у 2020 році.